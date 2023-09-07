Власти сообщили о перехвате беспилотника в Волгоградской области

Бочаров: в Волгоградской области перехватили украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат был перехвачен в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит официальный Telegram-канал администрации российского региона.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА», — пояснил глава области.

По его словам, пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов на данный момент не зафиксировано.

ВСУ 7 сентября пытались атаковать Брянскую область, где сбили три беспилотника, а также Ростов-на-Дону. В Ростовской области один сбитый дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской.

Помимо того, БПЛА сбили в Раменском городском округе Московской области. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений не последовало.