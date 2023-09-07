Лавров предупредил об опасности из-за НАТО

Лавров указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона из-за НАТО

Азиатско-Тихоокеанский регион становится все более милитаризован из-за проникновения НАТО, предупредил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в рамка Восточноазиатского саммита (ВАС). Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта АУКУС, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом», — говорится в материале.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал возможные последствия конфликтного потенциала между ядерными державами. По его словам, он может перерасти в войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем временем в США заявили о нежелании Вашингтона создавать аналог НАТО в Азии. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей.