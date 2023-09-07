В Ростове-на-Дону на месте падения одного из дронов ввели режим ЧС

Ростовский губернатор Голубев: режим ЧС ввели на месте падения одного из дронов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на месте падения одного из дронов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», — сообщил глава региона.

По его словам, местные власти предложили жителям близлежащих к месту падения дрона домов разместиться в местах временного проживания. Сейчас специалисты проводят обход территорий для установления ущерба, власти по его итогам будут выплачивать компенсации тем, чье имущество пострадало.

Рано утром в четверг, 7 сентября, в Ростове-на-Дону средства ПВО сбили два беспилотника. Один упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. В сети появились кадры с места падения одного из дронов, также был опубликован момент мощного взрыва близ штаба ЮВО.

Помимо Ростовской области, ВСУ пытались атаковать Брянскую область, где с начала суток сбили три дрона, а также столицу — устройство уничтожили в Раменском городском округе.

