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07:42, 7 сентября 2023Россия

Момент мощного взрыва возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону сняли на видео

В сети появились кадры мощного взрыва возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

В сети появились кадры мощного взрыва в центре Ростова-на-Дону близ штаба Южного военного округа (ЮВО). Их публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден сильный взрыв в виде огненного шара, после звука которого включаются сирены у автомобилей.

Ранее сообщалось, что один из дронов, который пытался атаковать Ростов-на-Дону, упал близ штаба ЮВО. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные.

Рано утром в четверг, 7 сентября, в Ростове-на-Дону средства ПВО сбили два беспилотника. Один упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. В сети появились кадры с места падения одного из дронов.

Помимо Кубани, ВСУ пытались атаковать Брянскую область, где с начала суток сбили три дрона, а также столицу — устройство уничтожили в Раменском городском округе.

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    Анастасия Шейкина
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