Момент падения беспилотника в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента падения беспилотника в подмосковном Раменском

В сети появились кадры момента падения беспилотника в подмосковном Раменском. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна световая вспышка, после которой следует мощный взрыв.

Летевший в сторону Москвы беспилотник сбили в Раменском городском округе области рано утром в четверг, 7 сентября. Никто не пострадал, разрушений не последовало, уточнил мэр города Сергей Собянин. Предварительно, дрон упал на Десантной улице, осколками стекла оказалась повреждена одна из квартир.

Помимо столицы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 сентября пытались атаковать Брянскую область, где сбили три беспилотника, а также Ростов-на-Дону. В городе Ростовской области один сбитый дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской.