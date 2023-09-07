В греческом клубе высказались о переговорах с Дзагоевым

В «Ламии» подтвердили, что заинтересованы в подписании Алана Дзагоева

Спортивный директор греческого футбольного клуба «ПАС Ламия 1964» Сакис Цикнис высказался о переговорах с российским полузащитником Аланом Дзагоевым. Слова функционера приводит Sport24.

«Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведем переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком», — подтвердил Цикнис.

О переговорах 33-летнего россиянина с командой стало известно ранее 7 сентября. Тогда отмечалось, что в подписании Дзагоева особенно заинтересован главный тренер команды грек Леонидас Воколос. В данный момент стороны согласовывают условия контракта.

В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». В составе клуба он стал победителем Первой лиги, что позволило команде вернуться в Российскую премьер-лигу.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.