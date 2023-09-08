Европа решила ударить по российским алмазам

Евросоюз начал работать над санкциями против алмазной отрасли России

Страны Евросоюза (ЕС) разрабатывают санкций в отношении российской алмазной отрасли, сообщает ТАСС ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции в Дели.

Он указал, что страны ЕС могут добиться большего в указанном направлении. Кроме того, Мишель отметил, что европейские страны занимаются блокировкой путей обхода антироссийских ограничений. Для этого странам Евросоюза приходится «работать изо всех сил», отметил он.

В июле стало известно, что Еврокомиссия решила готовить санкции, направленные против экспорта Россией алмазов. Тогда отмечалось, что меры страны ЕС разрабатывают совместно с партнерами по «Большой семерке» (G7). Санкции призваны ударить по доходам России от продажи алмазов.

Ранее ограничения в отношении алмазодобывающей отрасли в России не входили в принимаемые ЕС пакеты санкций. Препятствием для их введения еще в 2022 году выступала Бельгия. Власти этой страны заявляли, что ограничения на ввоз алмазов ударят скорее по экономике стран Евросоюза, чем России.

Санкции против российской алмазодобывающей отрасли в 2022 году ввели США, ограничения коснулись крупнейшего в мире производителя алмазов — группы компаний «Алроса». В апреле 2023 года Economic Times писало, что страны G7 решили ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, добываемых компанией «Алроса».