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00:45, 9 сентября 2023Бывший СССР

Украинский политик разрешил обнародовать его переписку с Маском

Вице-премьер Украины Федоров разрешил обнародовать его переписку с Илоном Маском

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Вице-премьер Украины Михаил Федоров официально разрешил обнародовать свою переписку с американским бизнесменом Илоном Маском. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее украинский политик и IT-предприниматель высказывал недовольство тем, что Маск допустил к публикации в своей биографии их личную переписку про Starlink. В ходе этого общения Федоров жаловался на ограничения Starlink в зоне боевых действий и просил основателя Space X восстановить их работу.

Ранее сообщалось, что Илон Маск ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году. По словам бизнесмена, если бы он согласился на просьбу Киева об активации системы, то компания «SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта».

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    Александра Синицына
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