Польский полковник рассказал об оказавшихся в ловушке ВСУ

Полковник Левандовски: ВСУ попали в зависимость от Маска и оказались в ловушке

Польше следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании. Так польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet прокомментировал информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск фактически сорвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, отказавшись включать систему Starlink.

«Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну. При всем уважении, это чушь», — заявил Левандовский, пояснив, что армия страны не должна попадать в зависимость от частной международной компании, которая управляется одним человеком, «имеющим свою собственную позицию».

По словам полковника, Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению. Как считает Левандовский, если бы у ВСУ был свой собственный Starlink, подобного бы никогда не произошло.

Ранее стало известно, что Илон Маск решил отключить доступ ВСУ к сервису спутниковой связи Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году после разговора с послом России в США Анатолием Антоновым.

О том, что Илон Маск ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска. Также утверждалось, что решение Маска было вызвано страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

Сам Маск опроверг эти утверждения, заявив, что система в районе побережья Крыма не была включена. При этом он признал, что получил от Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя.