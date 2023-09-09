Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 9 сентября 2023Мир

В Европе раскритиковали поставки зерна беднейшим странам

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна из России в Африку
СюжетСаммит G20

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой бесплатных поставок российского зерна в нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС пишет РИА Новости.

Россия, Турция и Катар договорились отправить один миллион тонн зерна из России в беднейшие страны континента. Мишель назвал это решение «цинизмом и неуважением» к африканским странам, так как «"черноморская сделка" позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — прим. «Ленты.ру»), в основном, в самые незащищенные страны». При этом так называемые «коридоры солидарности», разработанные Евросоюзом, уже позволили вывезти 40 миллионов тонн зерна из Украины, добавил он.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября, при этом така мера не станет альтернативой зерновой сделке. Он добавил, что в черноморской инициативе участвовала и Украина, у которой есть свои интересы.

Ранее лидер стран «Большой двадцатки» в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины. Они высоко оценили усилия Турции и стамбульские соглашения и отметили необходимость их «полного, своевременного и эффективного осуществления для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины», сказано в документе.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Саммит G20 в Нью-Дели назвали одним из самых сложных в истории

    Зеленский заявил о новых договоренностях по поставкам западного оружия

    Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

    Игравший в НХЛ россиянин объяснил возвращение на родину

    Пропавший глава петербургского НИИ нашелся в СИЗО

    В Москве дети отравились кексами с каннабисом

    В Запорожье объяснили взрывы у ЗАЭС

    На согласование формулировок G20 по Украине потребовалось более 150 часов

    Определены направления Подмосковья с максимально подорожавшей землей

    «Лай» подмосковной косули попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости