В Европе раскритиковали поставки зерна беднейшим странам

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна из России в Африку

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой бесплатных поставок российского зерна в нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС пишет РИА Новости.

Россия, Турция и Катар договорились отправить один миллион тонн зерна из России в беднейшие страны континента. Мишель назвал это решение «цинизмом и неуважением» к африканским странам, так как «"черноморская сделка" позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — прим. «Ленты.ру»), в основном, в самые незащищенные страны». При этом так называемые «коридоры солидарности», разработанные Евросоюзом, уже позволили вывезти 40 миллионов тонн зерна из Украины, добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября, при этом така мера не станет альтернативой зерновой сделке. Он добавил, что в черноморской инициативе участвовала и Украина, у которой есть свои интересы.

Ранее лидер стран «Большой двадцатки» в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины. Они высоко оценили усилия Турции и стамбульские соглашения и отметили необходимость их «полного, своевременного и эффективного осуществления для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины», сказано в документе.