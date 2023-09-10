Финских железнодорожников уволят после разрыва связей с Россией

Tekniikka&Talous: финская VR сократит персонал из-за разрыва связей с Россией

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR планирует провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий пандемии COVID-19. Об этом пишет журнал Tekniikka&Talous, ссылаясь на пресс-релиз VR.

По мнению генерального директора VR Элисы Маркула, работа компании стала сложнее из-за последствий пандемии коронавируса и разрыва связей с Россией. На рентабельность компании негативно повлияла инфляция, а также спад в тяжелой промышленности.

«Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон», — цитирует журнал Маркула.

В переговорах будут участвовать порядка 500 служащих. Предполагается, что компании придется сократить порядка 80 железнодорожников. Сейчас у VR 1200 служащих.

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