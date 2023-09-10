Переход отказавшегося играть в России иностранца в «Зенит» объяснили

Агент: футболист Изидор перешел в «Зенит», так как это самый большой клуб России

Гарольд Ичбиа, агент французского нападающего Вильзона Изидора, отказавшегося возвращаться в Россию, объяснил переход футболиста в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

Ичбиа заявил, что Вильзон хотел покинуть Россию, однако руководство московского «Локомотива» отказалось от всех предложений из Европы. После этого поступило предложение от «Зенита». «Самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильзон решил перейти туда. Все просто», — подчеркнул агент.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.

Позднее Изидор перешел в «Зенит». Форвард будет играть за сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2023/2024.