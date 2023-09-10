Успехи Российской армии на Украине застали США врасплох

Экономист Вольф: США не предвидели успехи Российской армии на Украине

США не предвидели успех Российской армии на Украине. Ситуация застала Штаты врасплох и выявила их слабость. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Вольфа, США пришлось зайти гораздо дальше запланированного в помощи Украине. Речь идет в том числе о поставках танков, истребителей F-16 и современных ракет. «Но они все равно не преуспели. Российские войска продвинулись на многие-многие мили вглубь Украины, и никто их не вытеснит», — заявил эксперт.

Вольф считает, что провальная политика в отношении России нанесла удар по самим американцам. «США, как и другие члены "Большой семерки", переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности Москвы, развязав украинский конфликт, но его надежды не оправдались», — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что не сработавший план США — не просто ошибка. Подобные просчеты указывают на то, что с государством «что-то не так».

Ранее бывший морпех США Мэтью Хо заявил, что западное оружие не сможет принести Украине победу над Россией.