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21:20, 11 сентября 2023Мир

В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

Госдеп США: учения военных Армении и США носят рутинный характер

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Учения военных Армении и США носят рутинный характер — они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный YouTube-канал ведомства.

11 сентября начались совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Ереван проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Юлия Мискевич
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