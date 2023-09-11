В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

Госдеп США: учения военных Армении и США носят рутинный характер

Учения военных Армении и США носят рутинный характер — они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный YouTube-канал ведомства.

11 сентября начались совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Ереван проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).