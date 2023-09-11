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09:42, 11 сентября 2023Россия

В школе Ростовской области приостановили занятия после ранения четырех человек

После ранения четырех человек в школе Ростовской области приостановили занятия

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

В школе Ростовской области, куда пришел 15-летний подросток и ранил четырех человек, приостановили занятия. Об этом сообщили в районной администрации, передает РИА Новости.

«Приостановлены [занятия] пока следственные органы проведут необходимую работу», — сообщил представитель районной администрации.

Утром 11 сентября девятиклассник в маске при попытке войти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области ранил четверых человек. Ранения получили три сотрудника образовательного учреждения и родственник одного из учеников, врачи оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Никто из детей не пострадал.

Впоследствии стало известно, что остановить девятиклассника удалось родителям учеников. Когда силовики приехали, подросток был уже схвачен. Отмечается, что больше всех пострадал дед, который привел внучку в первый класс — он получил пять ножевых ранений. Напавший на россиян 15-летний подросток страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии.

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    Анастасия Шейкина
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