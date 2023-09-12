Жена посадившего самолет в поле пилота рассказала о первом звонке мужа

Жена посадившего самолет в поле пилота Семенова рассказала о звонке мужа после

Жена второго пилота самолета «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова Анна, который экстренно посадил воздушное судно в поле под Новосибирском, узнала о случившемся от мужа. В разговоре с «Лентой.ру» женщина рассказала об утреннем звонке мужа.

«Он позвонил мне сам в 08:08 не со своего телефона, я ничего не знала, естественно. Он позвонил и предупредил, что все в порядке: "Не волнуйся, будут сообщать, у меня все хорошо, у пассажиров тоже все хорошо, никто не пострадал, самолет тоже целый. У нас отказала гидросистема, мы сели в поле, правда, не в кукурузном, а в пшеничном"», — пересказала диалог женщина.

Я не поняла ничего — почему в поле, что вам, аэропортов нет что ли? Он говорит: «Мы не дотянули бы, потому что не хватило топлива. Кончился керосин, 200 литров осталось керосина» Анна Семенова жена второго пилота экстренно севшего в поле самолета

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в поле в районе села Убинское под Новосибирском из-за полного отказа гидравлической системы. По данным МЧС, на борту находились 161 человек, 23 из них — дети. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Airbus A320 летел из Сочи и должен был приземлиться в Омске в 07:50 по местному времени. В пути самолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже экипаж вышел на связь с диспетчерами, сообщил, что отказала гидравлическая система, и ушел на второй круг. Это не помогло, и командир решил лететь в Новосибирск, так как аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы. Однако из-за нехватки топлива воздушное судно пришлось экстренно сажать в поле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также начала проверку.

Это уже второй случай экстренной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний». 15 августа 2019 года Airbus А321, который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. Причиной аварийной посадки стало столкновение со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. Все пассажиры выжили.

