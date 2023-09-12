Тренер объяснила причину ухода фигуристки Горбачевой из дома

Тренер Федченко заявила, что Горбачева ушла из дома из-за бытового конфликта

Тренер Софья Федченко рассказала о причинах ухода из дома фигуристки Алины Горбачевой. Ее слова приводит Sport24.

Тренер заявила, что у них случился бытовой конфликт, не имеющий отношения к спорту. «После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила», — объяснила она.

Федченко также сказала, что в поступке фигуристки считает виноватой себя. Она добавила, что ситуацию удалось разрешить, пообщавшись с Горбачевой после ее возвращения домой.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.