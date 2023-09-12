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21:12, 12 сентября 2023Спорт

Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Катаром

Карпин заявил, что интенсивность игры у сборной Катара выше, чем у Зенита
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с командой Катара. Его слова приводит ТАСС.

«Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут. А дальше что произошло — надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у "Зенита"» — заявил специалист.

Встреча сборных России и Катара состоялась в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил на 70-й минуте нападающий хозяев Ахмед Алаэльдин. Затем на 89-й минуте российский защитник Александр Солдатенков сравнял счет.

11 сентября сборная России проиграла олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на седьмой минуте забил нападающий Сергей Пиняев. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник Ахмед Фази. На 72-й минуте вывел египтян вперед хавбек Араби Бадр.

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    Ксения Курашкина
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