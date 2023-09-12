Жена рассказала о предполетной подготовке посадившего самолет в поле пилота

Жена посадившего самолет в поле пилота Семенова назвала его ответственным

Второй пилот экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов очень ответственный летчик и постоянно обучается новому. Об этом «Ленте.ру» рассказал его жена Анна Семенова. Женщина рассказала о том, как ее муж обычно готовится к полетам.

«Он очень ответственно относится к своей работе, он всегда за три часа до вылета там, он все перепроверяет по десять раз. Он все время смотрит обучающие видео, все время тренажеры они сдают. Дома он всегда смотрит происшествия, которые происходили не только у нас, но и за границей, разборы черных ящиков, воспроизводит ситуации, объясняет, что и по какой причине произошло, как надо было действовать экипажу», — объяснила женщина.

По ее словам, Эдуард всегда хотел стать пилотом, и он очень предан своей профессии.

«Он работал сразу после того, как отучился, потом перерыв у него был лет 15. Сейчас он опять около 15 лет уже работает — восстановился, отучился и снова пришел летать. Он мечтал с детства [стать пилотом], у него не было ни папы, ни дедушки, кто бы у него летал. Он сам по себе захотел, в восьмом классе посмотрел фильм "Экипаж", и у него появилась эта мечта. Не просто желание, именно мечта, и он к этому шел», — рассказала жена летчика.

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в районе села Убинское под Новосибирском. Пилотам пришлось сажать воздушное судно из-за полного отказа гидравлической системы. На борту находились 161 человек, 23 из них — дети. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Airbus A320 летел из Сочи в Омск. В пути самолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже экипаж снова вышел на связь с диспетчерами, сообщил, что отказала гидравлическая система, и ушел на второй круг. Это не помогло, и командир решил лететь в Новосибирск, так как из-за поломки в длины взлетно-посадочной полосы в Омске было недостаточно. Однако из-за нехватки топлива воздушное судно пришлось экстренно сажать в поле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также начала проверку.

Это уже второй случай экстренной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний». 15 августа 2019 года Airbus А321, который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. Причиной аварийной посадки стало столкновение со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. Все пассажиры выжили.