47-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

Блогерша по имени Линда с моложавой внешностью раскрыла секрет своей красоты. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 135,1 тысячи подписчиков.

47-летняя инфлюэнсерша с никнеймом mamalindacooks продемонстрировала лицо, на котором отсутствуют мимические морщины и другие следы возрастных изменений. По ее словам, сберечь такой внешний вид ей помогает домашнее средство. «Перестаньте покупать дорогие тонеры — вместо этого используйте домашнюю ферментированную рисовую воду», — посоветовала она.

Юзерша рассказала, что для приготовления данного продукта она дважды промывает две чашки риса, а на третий раз оставляет крупу настояться в течение одной минуты. Затем полученный раствор пользовательница сети наливает в стеклянную банку и настаивает от одного до семи дней.

«А потом храните ее в холодильнике и все. Наслаждайтесь! Такая вода увлажняет, убирает раздражение, помогает уменьшить морщины и может осветлить темные пятна», — уточнила Линда, отметив, что рисовая вода может храниться в холодильнике два месяца.

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