Ученые научились «читать» сквозь стены с помощью Wi-Fi

IEEE Xplore: новая технология позволила сканировать объекты с помощью Wi-Fi

Ученые Калифорнийского университета (США) рассказали о технологии, которая позволяет сканировать объекты с помощью Wi-Fi. Результаты исследования были опубликованы в журнале IEEE Xplore.

Специалисты научились получать высококачественные изображения неподвижных объектов, расположенных за определенной физической преградой. С помощью Wi-Fi-сигналов и особой технологии ученым удалось буквально сквозь стену «прочитать» буквы английского алфавита, спрятанные в соседней комнате и отделенные стеной.

Авторами работы стали специалисты, с 2009 года изучающие радиочастотные сигналы, исходящие от бытовых приборов. «Когда волна падает на крайнюю точку, возникает конус исходящих лучей в соответствии с геометрической теорией дифракции Келлера», — объяснили инженеры. С помощью определенной математической модели полученные точки можно сложить в довольно точную карту.

«Как только изображение сформировано, исследователи могут дополнительно улучшить его, используя инструменты визуализации», — пояснил автор исследования Анураг Паллапролу. В рамках эксперимента ученым удалось просканировать закрытое помещение с помощью Wi-Fi и обнаружить объемные буквы английского алфавита, составляющие слово Believe («Верить»).

В начале 2023-го специалисты Университета Карнеги-Меллона (США) описали доступный способ наблюдения за людьми через физическое препятствие посредством Wi-Fi. По словам ученых, найденный ими способ позволяет «видеть» не только расположение человека, но и его позу, а также наблюдать за ним в динамике.