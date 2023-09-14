Российский полковник рассказал о состоянии украинской авиации

Полковник Кнутов: значительная часть авиации ВСУ уничтожена

Значительная часть авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о состоянии украинских самолетов в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам специалиста, часть уничтоженной украинской авиации была восполнена странами НАТО.

«В первую очередь это бывшие советские модели: МиГ-29 и отчасти Су-27. Эти самолеты достаточно хорошо освоены украинскими летчиками, но в значительной степени уступают нашей авиации по своим техническим характеристикам», — сказал он.

При этом Кнутов отметил, что количество украинских самолетов точно неизвестно.

«Есть цифра, что у Украины осталось чуть более ста самолетов после того, как состав был пополнен авиацией из других стран. Это, конечно, цифра небольшая, учитывая то, что российские Су-30 и Су-35 значительно превосходят МиГ-29 и Су-27», — добавил военный эксперт.

Можно говорить о том, что российская авиация имеет полное преимущество. Потому что в России больше тысячи самолетов, согласно данным, которые публикуется на Западе Юрий Кнутов полковник в отставке

Носители тактического ядерного оружия

Также Кнутов рассказал, что ВСУ пытаются восполнить недостаток авиации за счет F-16, которые готовят к передаче Киеву западные страны. По словам эксперта, Украина запросила 180-200 единиц, но пока речь идет о поставке 60-80 истребителей.

«F-16 являются платформой для того, чтобы нести ракеты HARM и Harpoon. Кроме того, каждый самолет может нести две крылатые ракеты JASSM, немецкие ракеты Taurus, британские Storm Shadow или французские SCALP. Главная опасность F-16, как я себе представляю, состоит в том, что будут поставлены три модификации, которые позволяют нести тактическое ядерное оружие. То есть Украину снабжают носителями тактического ядерного оружия. Это крайне опасно», — заявил он.

Помимо этого, появилась информация о том, что Швеция планирует направить Украине свои истребители Gripen. Кнутов объяснил, что это аналог самолета F-16, но во многом ему уступает.

В ночь на 13 сентября ВСУ совершили ракетную атаку на судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. На территории производства произошло возгорание. Вскоре стало известно, что жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших могло достигнуть 26 человек.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Украина атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow.