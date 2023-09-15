Финляндия разъяснила правила насчет уже ввезенных в страну российских авто

Финляндия не будет конфисковывать уже ввезенные в страну российские автомобили

Власти Финляндии не будут конфисковывать автомобили с российской регистрацией, которые были ввезены в страну до введения запрета. Разъяснения на этот счет дала глава финского МИД Элина Валтонен, сообщает ТАСС.

Тем не менее Валтонен уточнила, что машины с российской регистрацией, уже находящиеся в Финляндии, нужно будет вывезти до 16 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Въезжать в Финляндию больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Однако российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ.

