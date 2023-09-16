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12:18, 16 сентября 2023Бывший СССР

ЮНЕСКО внесло объекты Киева в список наследия под угрозой уничтожения

AFP: ЮНЕСКО внесло объекты Киева и Львова в список наследия под угрозой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ЮНЕСКО внесло культурные объекты Киева и Львова в список объектов наследия, которые находятся под угрозой уничтожения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

Отмечается, что речь идет о храме Святой Софии и монастырских постройках в Киеве. Кроме того, решение затронуло исторический центр Львова. Уточняется, что решение было принято по итогам заседания профильного комитета ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Ранее комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отказался вносить природный объект «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия. Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в организации сочли внесение вулканов в список преждевременным, несмотря на усилия РФ по сохранению уникальных природных комплексов.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия просила ЮНЕСКО разобраться в ситуации с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры. По его словам, в организации Москву заверили, что не имеют отношения к происходящему.

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    Кристина Есикова
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