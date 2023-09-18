Илон Маск заявил о ничтожных результатах украинского контрнаступления

Маск заявил о ничтожных результатах контрнаступления при огромных потерях в ВСУ

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, Киеву удалось добиться ничтожных результатов в ходе контрнаступления. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

«Так много смертей за столь малое», — написал предприниматель в ответ на пост инвестора Дэвида Сакса, в котором он цитировал выводы аналитика Дэвида Пайна про незначительные достижения Украины в ходе контрнаступления.

Ранее издание издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что непогода сильно затруднит продвижение ВСУ и их попытки прорвать российскую оборону в Запорожской области, поскольку военные не смогут полноценно перемещаться и использовать технику.

Кроме того, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон счел вероятным завершение контрнаступления Украины уже в октябре, объяснив это проблемами в обеспечении боеспособности ВСУ. Он также предположил, что мобильность украинских войск будет снижена из-за осенней непогоды. При этом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наступательные действия продолжатся и после окончания благоприятных погодных условий.