Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 18 сентября 2023Мир

Илон Маск заявил о ничтожных результатах украинского контрнаступления

Маск заявил о ничтожных результатах контрнаступления при огромных потерях в ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, Киеву удалось добиться ничтожных результатов в ходе контрнаступления. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

«Так много смертей за столь малое», — написал предприниматель в ответ на пост инвестора Дэвида Сакса, в котором он цитировал выводы аналитика Дэвида Пайна про незначительные достижения Украины в ходе контрнаступления.

Ранее издание издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что непогода сильно затруднит продвижение ВСУ и их попытки прорвать российскую оборону в Запорожской области, поскольку военные не смогут полноценно перемещаться и использовать технику.

Кроме того, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон счел вероятным завершение контрнаступления Украины уже в октябре, объяснив это проблемами в обеспечении боеспособности ВСУ. Он также предположил, что мобильность украинских войск будет снижена из-за осенней непогоды. При этом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наступательные действия продолжатся и после окончания благоприятных погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Российский разведчик оценил вероятность наступления ВСУ на Артемовск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости