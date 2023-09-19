Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября

Стало известно, с кем сборная России по футболу проведет следующий товарищеский матч. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации Карпова, соперником команды станет сборная Камеруна. Встреча пройдет 12 или 16 октября в России. Отмечается, что игру точно проведут не в «Лужниках», поскольку в это время там будут менять поле. В данный момент рассматриваются стадионы в Санкт-Петербурге или на юге страны.

Встреча сборных России и Катара состоялась в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил на 70-й минуте нападающий хозяев Ахмед Алаэльдин. Затем на 89-й минуте российский защитник Александр Солдатенков сравнял счет.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.