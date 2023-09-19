Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
1:1
2-й тайм
live
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:15 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа D
Балтика
Сегодня
17:15 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа C
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Группа F. 1-й тур
Шахтёр
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа H. 1-й тур
15:25, 19 сентября 2023Спорт

Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стало известно, с кем сборная России по футболу проведет следующий товарищеский матч. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации Карпова, соперником команды станет сборная Камеруна. Встреча пройдет 12 или 16 октября в России. Отмечается, что игру точно проведут не в «Лужниках», поскольку в это время там будут менять поле. В данный момент рассматриваются стадионы в Санкт-Петербурге или на юге страны.

Встреча сборных России и Катара состоялась в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил на 70-й минуте нападающий хозяев Ахмед Алаэльдин. Затем на 89-й минуте российский защитник Александр Солдатенков сравнял счет.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцев в Карабахе

    В Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости