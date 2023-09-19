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20:51, 19 сентября 2023Бывший СССР

Названа дата заседания Совбеза ООН по Карабаху

ТАСС: заседание Совбеза ООН по Карабаху запланировано на 21 сентября

Фото: Loey Felipe / UN Photo / Globallookpress.com

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 21 сентября. Такую дату называет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Заседание должно пройти в четверг», — заявил он. Ожидается, что оно состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.

Ранее Франция потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по карабахской ситуации. Французский МИД также призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

Утром 19 сентября в азербайджанском Минобороны сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе.

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    Кристина Есикова
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