Названа дата заседания Совбеза ООН по Карабаху

ТАСС: заседание Совбеза ООН по Карабаху запланировано на 21 сентября

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 21 сентября. Такую дату называет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Заседание должно пройти в четверг», — заявил он. Ожидается, что оно состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.

Ранее Франция потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по карабахской ситуации. Французский МИД также призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

Утром 19 сентября в азербайджанском Минобороны сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе.