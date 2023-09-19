Ученый назвал возможные сроки нового пика заболеваемости COVID-19

Вирусолог Чумаков: пик заболеваемости COVID-19 придется на сентябрь и октябрь

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец сентября — начало октября. Такие возможные сроки назвал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, его слова приводят «Ведомости» в Telegram-канале.

По мнению ученого, каждая последующая волна коронавируса будет проходить для инфицированных легче. Число госпитализаций будет меньше, чем в 2020 и 2021 годах, добавил Чумаков.

Вирусолог уверен, что на случай сильного подъема заболеваемости COVID-19 подготовка больниц и персонала необходима. В свою очередь, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов связал всплеск выявленных случаев вируса с ослаблением у россиян ранее выработанного коллективного иммунитета.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48 процентов. На этом фоне Роспотребнадзор сообщил о появлении нового варианта коронавируса «пирола». Он имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона, уточнили в федеральной службе.

Из-за эпидемиологической обстановки в Москве в парке Сокольники снова развернули резервный ковидный госпиталь. При этом, как объяснили «Ленте.ру» в столичном Депздраве, возобновление работы госпиталя является плановым и не связано с ростом заболеваемости COVID-19. Помимо этого, московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках.