Арестованная за наркотики заслуженная артистка России попала на видео

Mash опубликовал кадры с заслуженной артисткой России, арестованной за наркотики

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) находится в пензенском СИЗО №1, где ожидает рассмотрения ходатайства об изменении ей меры пресечения. Первые кадры с актрисой после ее задержания публикует Telegram-канал Mash.

На видео заслуженная артистка РФ, сидя за столом, надевает очки. Перед ней находится дверь с решеткой.

Искандер обвиняют в покушении на торговлю наркотиками. При обыске в ее доме сотрудники правоохранительных органов нашли 0,05 грамма амфетамина и кокаина, а под обшивкой двери автомобиля — еще два свертка мефедрона массой почти два килограмма.

Суд отправил заслуженную артистку России под арест до 21 октября. Ее защита планирует обжаловать это решение.

