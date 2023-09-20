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15:19, 20 сентября 2023Силовые структуры

Арестованная за наркотики заслуженная артистка России попала на видео

Mash опубликовал кадры с заслуженной артисткой России, арестованной за наркотики

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) находится в пензенском СИЗО №1, где ожидает рассмотрения ходатайства об изменении ей меры пресечения. Первые кадры с актрисой после ее задержания публикует Telegram-канал Mash.

На видео заслуженная артистка РФ, сидя за столом, надевает очки. Перед ней находится дверь с решеткой.

Искандер обвиняют в покушении на торговлю наркотиками. При обыске в ее доме сотрудники правоохранительных органов нашли 0,05 грамма амфетамина и кокаина, а под обшивкой двери автомобиля — еще два свертка мефедрона массой почти два килограмма.

Суд отправил заслуженную артистку России под арест до 21 октября. Ее защита планирует обжаловать это решение.

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    Олеся Мицкевич
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