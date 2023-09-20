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00:39, 20 сентября 2023Бывший СССР

Мэр города в Нагорном Карабахе погиб в бою с ВС Азербайджана

Мэр карабахского города Мартуни Азнавур Сарьян погиб в бою с ВС Азербайджана

Фото: Marut Vanyan / Globallookpress.com

Мэр карабахского города Мартуни Азнавур Сарьян погиб в ходе столкновений с азербайджанскими войсками. Об этом сообщает портал 24News.am со ссылкой на источники.

В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В ведомстве также призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал о готовности его республике признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии, что будет обеспечена безопасность аармянского населения.

Также, 12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха армянская сторона зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.

19 сентября Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

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    Марина Совина
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