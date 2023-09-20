Взрыв газа в многоэтажке Балашихи обрушил два этажа

МЧС: при взрыве газа в многоэтажке подмосковной Балашихи обрушилось два этажа

Два этажа многоэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе обрушились в результате взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По информации министерства, в результате взрыва пострадал один человек. Как уточняет Telegram-канал Shot, эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, он повредил не менее 10 квартир.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. Под завалами еще могут находиться люди. Разрушения в результате взрыва в Подмосковье сняли на видео.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что взрыв произошел в 8:21 на Октябрьской улице. После хлопка последовало задымление, на месте работают сотрудники экстренных служб.