Взрыв газа в многоэтажке Балашихи обрушил два этажа
МЧС: при взрыве газа в многоэтажке подмосковной Балашихи обрушилось два этажаСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Два этажа многоэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе обрушились в результате взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.
По информации министерства, в результате взрыва пострадал один человек. Как уточняет Telegram-канал Shot, эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, он повредил не менее 10 квартир.
Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. Под завалами еще могут находиться люди. Разрушения в результате взрыва в Подмосковье сняли на видео.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что взрыв произошел в 8:21 на Октябрьской улице. После хлопка последовало задымление, на месте работают сотрудники экстренных служб.