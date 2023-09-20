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16:12, 20 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали самые выгодные регионы для сдачи жилья

Аналитики «Жилфонда»: быстрее всего квартира окупится в Хабаровске и Тюмени

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупка квартиры на вторичном рынке за счет ее сдачи в аренду быстрее всего окупится в Хабаровске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Жилфонд».

Средний размер инвестиций в квартиру взят в диапазоне от 1,8 до 19 миллиона рублей и зависит от региона и типа жилья. Общий срок окупаемости составляет от 10,5 до 33 лет.

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В компании указали, что оборачиваемость объекта малометражных квартир выше крупнометражных, поскольку цена квадратного метра в них дороже. Для исследования взяли студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 25 до 50 квадратных метров. Эти объекты наиболее часто сдаются в аренду и составляют порядка 80 процентов всех объектов предложения в России.

В Хабаровском крае средняя стоимость квартиры до 50 квадратных метров оценивается в 3,1 миллиона рублей. Арендная ставка в месяц в среднем составляет 30,7 тысячи рублей, расходы на коммунальные услуги в месяц — порядка 6 тысяч рублей. Таким образом квартиру можно окупить за 10,5 года.

На втором месте оказалась Тюменская область. Средняя стоимость квартиры площадью до 50 квадратных метров здесь равна 3,8 миллионам рублей, аренда составит 31 тысячу рублей ежемесячно, расходы на коммунальные услуги — 4,8 тысячи рублей. Период окупаемости квартиры составляет 12 лет.

Третье место заняла Челябинская область. Средняя стоимость квартиры до 50 квадратных метров здесь — 2,5 миллиона рублей, средняя аренда — 20,3 тысячи рублей, расходы на коммунальные услуги в месяц — 4 тысячи рублей. Такая квартира окупится за 12,5 года.

На четвертом месте оказалась Свердловская область, где квартиру средней стоимостью в 3,4 миллиона рублей можно окупить за 12,5 года. На пятом — Башкортостан, с квартирой ценой в 3,1 миллиона, которая окупится за 13 лет.

Дольше всего жилье будет окупаться в Адыгее. Средняя стоимость квартиры там составляет 3,4 миллиона рублей, при этом средняя арендная ставка в месяц — 12,2 тысячи, таким образом срок окупаемости составит 33 года. Далее в анти-рейтинге расположен Краснодарский край (за 27 лет окупится квартира стоимостью 5,5 миллиона рублей с арендной ставкой в 21,4 тысячи рублей).

В Москве квартиру средней цены в 14,8 миллиона рублей удастся окупить за 24 года, в Воронежской области недвижимость за три миллиона можно окупить за 22 года. В Санкт-Петербурге квартира средней стоимости в 7,4 миллиона рублей также окупится за 22 года.

Ранее стало известно, что в России собираются узаконить посуточную аренду жилья. В Жилищном кодексе будет указано, что такая аренда возможна на основании договора найма при соблюдении прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества дома.

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    Мария Черкасова
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