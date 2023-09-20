Спасателей извлекли из-под завалов дома в Балашихе после повторного обрушения

МЧС сообщило, что из-под завалов дома в Балашихе извлекли троих спасателей

Троих спасателей извлекли из-под завалов повторного обрушения в многоэтажке в Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчин передали медикам.

В свою очередь, представитель Центра медицины катастроф заявил агентству, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Один из них находится в сознании.

Ранее появились кадры с моментом повторного обрушения. На записи видно, как одна из плит рухнула прямо на спасателей. По информации Shot, один из них получил переломы рук и ног.

Взрыв газа в многоэтажке на октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа здания, повреждены не менее десяти квартир. С учетом спасателей, на которых рухнула плита, пострадали минимум семь человек, еще троих спасти не удалось.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, из-под завалов слышны голоса женщины и ребенка. Их пытаются извлечь спасатели.