Спасатели оказались под завалами после повторного обрушения дома в Балашихе

В Балашихе спасатели оказались под завалами после повторного обрушения дома

В Балашихе из-за взрыва газа повторно обрушилась многоэтажка, под завалами оказались спасатели. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «112».

Как уточняет Shot, в момент обрушения части конструкции дома сотрудники МЧС пытались поднять плиты, завалившие одну из квартир на третьем этаже здания. По информации издания, предварительно, там находится 36-летняя россиянка с пятилетней дочерью.

В результате произошедшего двух спасателей госпитализировали. Согласно предварительной информации канала, один из сотрудников МЧС получил переломы рук и ног. Из-под завалов пытаются достать еще двух спасателей.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром 20 сентября в доме на улице Октябрьской. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что взрывная волна повредила несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах. Последствия взрыва сняли на видео.