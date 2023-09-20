Азербайджан опроверг сообщения об обстреле российских миротворцев

Минобороны Азербайджана: сообщения об обстреле миротворцев России являются ложью

Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в армянских социальных сетях, об обстреле российских миротворцев, эвакуирующей жителей армянского происхождения в Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подобные сообщения назвали ложными и носящий дезинформационный характер. «Мы категорически отвергаем подобные необоснованные утверждения», — говорится в сообщении.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении, и подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил российский лидер.