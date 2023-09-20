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09:46, 20 сентября 2023Россия

Стало известно о ребенке под завалами многоэтажки в Балашихе после взрыва

Shot: под завалами многоэтажки в Балашихе после взрыва газа находится ребенок

Фото: Telegram-канал МЧС России

Под завалами многоэтажки в Балашихе, где, предварительно, произошел взрыв газа, находится ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, сейчас к нему пробираются спасатели. Также продолжается разбор завалов.

Как позже стало известно Shot, спасатели достали ребенка с матерью из-под обломков.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал один человек. Его состояние не уточняется.

О взрыве газа в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе стало известно утром 20 сентября. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, эпицентр располагался на четвертом этаже дома. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее 10 квартир.

В сети также появились кадры с места взрыва. На записи видно, поврежденные квартиры и заваленные разрушенными стенами помещения.

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    Константин Лысяков
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