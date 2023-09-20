Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 20 сентября 2023Россия

Спасение женщины из квартиры с рухнувшим полом в Балашихе сняли на видео

Сотрудники МЧС России спасли женщину из квартиры с рухнувшим полом в Балашихе
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

В Балашихе после взрыва газа в жилом доме сотрудники МЧС России спасли застрявшую на шестом этаже пенсионерку. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

На снятых спасателями кадрах видно, что женщина, оказалась заблокирована в одной из поврежденных квартир, в которой рухнул пол. Сотрудники МЧС просят россиянку отойти от обрыва и подгоняют к ее краю люльку автокрана, в которую ставят лестницу. После этого мужчины помогают пенсионерке аккуратно спуститься.

В ведомстве добавили, что пожилую женщину передали медикам.

Ранее появилось видео спасения еще одной жительницы поврежденного дома. На сделанных очевидцами кадрах видно, как сотрудник МЧС пытается направить пенсионерку в люльку автокрана, но из-за своего роста она не может самостоятельно в нее залезть. Тогда Тогда спасатель подхватывает женщину и на руках помогает выбраться из окна квартиры.

Взрыв газа в многоэтажке на октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа здания, повреждены не менее десяти квартир. По последним официальным данным пострадали семь человек, троих из них спасти не удалось.

Также произошло повторное обрушение части дома. Плита поврежденной стены рухнула прямо на спасателей.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Четыре человека погибли при взрыве газа в подмосковной многоэтажке. Под завалами ищут мать с ребенком

    В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

    Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

    Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

    Россиянин пытался незаконно ввезти в страну часы за миллионы рублей и попался

    Врач предупредил об опасности обезвоживания и назвал способы его избежать

    Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве

    В ДНР мужчину осудили на девять лет за склонение к совершению терактов

    В Кремле назвали беспочвенными обвинения Армении в адрес России

    Азербайджан сообщил о договоренности приостановить операцию в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости