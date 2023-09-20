Спасение женщины из квартиры с рухнувшим полом в Балашихе сняли на видео

Сотрудники МЧС России спасли женщину из квартиры с рухнувшим полом в Балашихе

В Балашихе после взрыва газа в жилом доме сотрудники МЧС России спасли застрявшую на шестом этаже пенсионерку. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

На снятых спасателями кадрах видно, что женщина, оказалась заблокирована в одной из поврежденных квартир, в которой рухнул пол. Сотрудники МЧС просят россиянку отойти от обрыва и подгоняют к ее краю люльку автокрана, в которую ставят лестницу. После этого мужчины помогают пенсионерке аккуратно спуститься.

В ведомстве добавили, что пожилую женщину передали медикам.

Ранее появилось видео спасения еще одной жительницы поврежденного дома. На сделанных очевидцами кадрах видно, как сотрудник МЧС пытается направить пенсионерку в люльку автокрана, но из-за своего роста она не может самостоятельно в нее залезть. Тогда Тогда спасатель подхватывает женщину и на руках помогает выбраться из окна квартиры.

Взрыв газа в многоэтажке на октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа здания, повреждены не менее десяти квартир. По последним официальным данным пострадали семь человек, троих из них спасти не удалось.

Также произошло повторное обрушение части дома. Плита поврежденной стены рухнула прямо на спасателей.