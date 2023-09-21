В расположение миротворцев доставили тысячи жителей Карабаха

В Нагорном Карабахе силами миротворцев России эвакуированы пять тысяч человек

В Нагорном Карабахе силами миротворцев России эвакуированы пять тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, всех эвакуированных жителей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием. Помощь оказывают военные медики российского медицинского отряда спецназначения.

Ранее сообщалось, что миротворцы продолжают выполнять поставленные задачи четко, а также оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами медиков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе.