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02:04, 21 сентября 2023Мир

Лавров в шутку рассказал о единственной проблеме России

Лавров в шутку заявил, что у России есть только проблема «страданий от изоляции»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в шутку заявил, что единственной проблемой для Москвы сейчас являются «страдания от изоляции». Об этом пишет РИА Новости.

«Все хорошо, только от изоляции страдаем», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, как у него дела.

При этом генеральный секретарь ЛАГ шутку Лаврова оценил, отметив, что в переговорную главы МИД России стоит целая очередь.

Ранее Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС. Он в шутку отметил, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов — столько же, сколько игроков в футбольной команде.

Ранее сообщалось, что 20 сентября пройдет заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, в котором Лавров примет участие. А 23 сентября, как отмечалось, российский министр выступит с трибуны Генассамблеи ООН.

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    Марина Совина
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