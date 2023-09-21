Сборная России вновь опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 38-го на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу вновь опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

На данный момент команда занимает 39-ю строчку. В прошлом рейтинге от 20 июля 2023 года сборная располагалась на 38-м месте. Лидерство по-прежнему удерживает Аргентина. На втором и третьем месте остановились Франция и Бразилия соответственно.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.