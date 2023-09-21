В России призвали создать новые мессенджеры на фоне слухов о блокировке WhatsApp

Фадеев призвал создать российские мессенджеры из-за слухов о блокировке WhatsApp

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев из-за слухов о блокировке в стране мессенджера WhatsApp призвал создавать российские мессенджеры. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно создавать свои мессенджеры — это единственный верный путь. Чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ», — высказался глава СПЧ на форуме «Вся Россия — 2023».

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска новостных каналов в нем. По мнению депутата, тот факт, что сервис принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.

О возможности пересмотра отношения к WhatsApp на территории России из-за запуска каналов заявил первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин. Другой сотрудник комитета по информационным технологиям Госдумы, Александр Ющенко, прокомментировал это утверждение, назвав запрет WhatsApp преждевременным.

О том, что в мессенджере появятся каналы, стало известно 13 сентября. Утверждалось, что номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех, в том числе и от администраторов. Администраторы каналов также смогут сохранять анонимность.