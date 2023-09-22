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14:19, 22 сентября 2023Мир

В США предсказали отсутствие тепла и света на Украине зимой

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и электроэнергии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зимой многие города Украины останутся без тепла и электроэнергии. Такой сценарий предсказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Без тепла и электроснабжения, украинцы будут вынуждены бросить крупные города, в том числе Киев и Львов»,— заявил он.

По словам Джонсона, конфликт закончится после «истощения» Украины, поскольку Киев просто не сможет продолжать боевые действия.

Ранее экс-аналитик ЦРУ прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через журналистов. Он предположил, что подобное заявление Зеленского можно считать признаком растущего отчаяния.

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    Семен Александров
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