Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 22 сентября 2023Мир

В США предложили оказать военную помощь Армении

Сенаторы США предложили оказать помощь Армении и ввести санкции против Баку
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Unsplash

Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании Армении помощи. В рамках инициативы они также предложили ввести санкции против Азербайджана из-за обострения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

В рамках проекта политики предложили восстановить запрет на большую часть американского содействия правительству Азербайджана, а также выделить средства на военную помощь Армении и гуманитарную помощь армянам Карабаха. Кроме того, они призвали ввести санкции против «режима [президент Азербайджана Ильхама] Алиева за его действия против армян».

Автором документа стал председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес. Вместе с ним инициативу разработали четверо однопартийцев-демократов и один республиканец.

Материалы по теме:
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022
«Мы отрезаны от всего» Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
«Мы отрезаны от всего»Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
27 января 2023

«Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и шлет ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий», — заключил Менендес.

Ранее Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

    Стало известно о попытках Украины завербовать российских офицеров через WhatsApp

    Премьер Канады анонсировал визит Зеленского

    В России раскрыли возможности новейшего подводного титанового беспилотника

    Россия обвинила США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения

    Стилист Лисовец перечислил модные в осенне-зимнем сезоне варианты юбок

    В США предложили оказать военную помощь Армении

    Врач развеяла популярные мифы о старении

    Белый дом раскрыл темы обсуждения Байдена и Зеленского

    Лавров встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости