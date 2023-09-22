В США предложили оказать военную помощь Армении

Сенаторы США предложили оказать помощь Армении и ввести санкции против Баку

Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании Армении помощи. В рамках инициативы они также предложили ввести санкции против Азербайджана из-за обострения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

В рамках проекта политики предложили восстановить запрет на большую часть американского содействия правительству Азербайджана, а также выделить средства на военную помощь Армении и гуманитарную помощь армянам Карабаха. Кроме того, они призвали ввести санкции против «режима [президент Азербайджана Ильхама] Алиева за его действия против армян».

Автором документа стал председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес. Вместе с ним инициативу разработали четверо однопартийцев-демократов и один республиканец.

«Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и шлет ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий», — заключил Менендес.

Ранее Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.