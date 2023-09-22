Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

МИД Азербайджана выразил соболезнования РФ из-за гибели миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил главе МИД России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Уточняется, что встреча состоялась в ООН. В ходе беседы Байрамов выразил российскому коллеге соболезнования.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заявил он.