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22:15, 22 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

МИД Азербайджана выразил соболезнования РФ из-за гибели миротворцев в Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил главе МИД России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Уточняется, что встреча состоялась в ООН. В ходе беседы Байрамов выразил российскому коллеге соболезнования.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заявил он.

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    Марина Совина
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