Зеленский заявил о создании оборонной системы Украины и США

Зеленский заявил о создании совместной оборонной системы Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и США займутся созданием совместной оборонной системы. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. <...> Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что в рамках общего проекта появится новая промышленная база и рабочие места.

Ранее Зеленский прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине. «Это именно то, что необходимо нашим солдатам», — отметил он во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он уточнил, что помощь включает в себя еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Кроме того, американский лидер подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину. Байден подчеркнул, что это произойдет на следующей неделе.