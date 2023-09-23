Журова оценила заявления WADA о РУСАДА

Журова заявила, что WADA намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, WADA намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. «До 2014 года, так получается, наше законодательство было лучшим. А теперь — нет. Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном», — заявила она.

Ранее в WADA подчеркнули, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, так как документ не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.