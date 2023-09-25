Индия в течение двух недель попытается восстановить связь с аппаратами на Луне

Индия в течение двух недель попытается восстановить связь с лунными аппаратами

Индия в течение двух недель будет пытаться восстановить связь с находящимися на поверхности Луны аппаратами — ровером Pragyan и посадочным модулем Vikram миссии Chandrayaan-3. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх. Его слова приводит газета Hindustan Times.

«Мы не знаем, когда они проснутся. Это может быть завтра, а может быть и в последний день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и марсоход проснутся, это будет большим достижением», — сказал руководитель.

По его оценке, существует большая вероятность того, что Pragyan и Vikram не пережили лунную ночь, в условиях которой температура на поверхности естественного спутника Земли падает до минус 250 градусов по Цельсию.

Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход Pragyan и посадочный модуль Vikram индийской миссии Chandrayaan-3 пока не ответили на попытки восстановить с ними связь.

2 сентября Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход миссии выполнил все задачи на поверхности естественного спутника Земли и безопасно переведен в спящий режим, выход из которого возможен с восходом Солнца.

Индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа.