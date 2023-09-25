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11:05, 25 сентября 2023Путешествия

В Грецию впервые отказались пускать автомобиль с российскими номерами

«Фонтанка»: в Греции развернули первый автомобиль с российскими номерами

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Пограничники Греции развернули первый автомобиль с российскими номерами. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Москвичка по имени Юлия (имя изменено) рассказала журналистам, что их с мужем отказались пускать в страну из-за санкций. Россиянка уточнила, что они попытались въехать в Грецию из Турции через МАПП Ипсала — Кипи 23 сентября.

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По словам Юлии, на въезде греческий полицейский спросил, есть ли у них страховка на автомобиль. «После отрицательного ответа подсказал, что если проехать еще 50 метров, то по правую руку будут два маленьких вагончика, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта», — добавила москвичка.

После этого путешественники подъехали к указанному месту, но страховку оформить не удалось. Сотрудник, взяв документы на машину, начал куда-то звонить, а затем отнес документы на таможню.

«Мы пошли общаться с таможенниками, где нам выдали распечатку уточнений от Еврокомиссии, и сказали, что нам въехать можно, но не на машине с российскими номерами. И настойчиво попросили покинуть Грецию», — пожаловалась туристка.

Ранее сообщалось, что Норвегия вслед за Финляндией приготовилась запретить въезд в страну машинам с российскими номерами. Точная дата, когда начнут действовать ограничения, пока неизвестна.

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    Марина Черняк
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