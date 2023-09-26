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14:48, 26 сентября 2023Наука и техника

В России объяснили снижение эффективности украинской системы ПВО

«Известия»: украинская система ПВО стала менее эффективной из-за потери С-300
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) стала менее эффективной из-за потери большинства радиолокационных станций (РЛС) советских систем С-300. Причины снижения эффективности украинской ПВО газете «Известия» объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, раньше на Украине существовали элементы интегрированной системы ПВО, которых сейчас уже нет. Она приносила свои плоды, пока у нее существовали локаторы дальнего обнаружения целей, которые входили в систему С-300. Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства, — сказал специалист.

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По его оценке, западные системы ПВО оказались не столь эффективны, как советские. В частности, они не способны распознавать российские сверхзвуковые ракеты «Оникс». Их ПВО работает на двоечку. Они начинают делать сейчас очаговые ПВО, Одессу прикрывала именно она. Но когда начались массированные удары, ПВО не сбивала ракеты, а поражала гражданские объекты, — добавил эксперт.

Ранее Леонков заявил, что новая версия российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета станет неуязвимой для украинской ПВО.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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