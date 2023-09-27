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10:51, 27 сентября 2023Спорт

Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Белоруссии

Фото: Tomoyuki Nishikawa / AFLO / Globallookpress.com

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ).

Отмечается, что в организации приняли такое решение из-за допуска к турниру команды из Белоруссии, которая будет играть с национальной символикой. АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обращались в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить Белоруссию от участия в чемпионате мира.

Ранее 27 сентября УАФ заявила, что национальная юношеская сборная откажется от участия в соревнованиях, к которым Союз европейских футбольных ассоциаций допустит команды из России. В организации также призвали другие страны бойкотировать эти турниры.

26 сентября исполком УЕФА предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет.

Чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Сборная России по пляжному футболу пропустит соревнования.

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    Андрей Стрельцов
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