Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Белоруссии

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ).

Отмечается, что в организации приняли такое решение из-за допуска к турниру команды из Белоруссии, которая будет играть с национальной символикой. АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обращались в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить Белоруссию от участия в чемпионате мира.

Ранее 27 сентября УАФ заявила, что национальная юношеская сборная откажется от участия в соревнованиях, к которым Союз европейских футбольных ассоциаций допустит команды из России. В организации также призвали другие страны бойкотировать эти турниры.

26 сентября исполком УЕФА предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет.

Чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Сборная России по пляжному футболу пропустит соревнования.